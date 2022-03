POL-KA: (KA) Karlsruhe -Dogge verhindert Wohnungseinbruch

Karlsruhe (ots) - Im Bereich der Karlsruher Weststadt wurden in der Nacht von Montag auf Dienstag wieder Keller in vier Mehrfamilienhäusern aufgebrochen. Tatorte waren Häuser in der Weinbrennerstraße, der Nuitsstraße, der Sophienstraße und der Staudingerstraße. Der Täter gelangte wohl durch die Hauseingangstüren in die Anwesen und brach die Kellertüren auf. ...

