POL-KA: (KA) Karlsruhe - Erneut Kellereinbrüche in der Karlsruher Weststadt - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) - Bei einem Zusammenstoß am Dienstagmorgen, gegen 08.20 Uhr, Am Rennbuckel in Karlsruhe, verletzte sich eine 88-jährige Fahrradfahrerin am Kopf. Ein LKW-Fahrer hatte sie offenbar übersehen. Ein 20-jähriger LKW-Fahrer übersah beim Umfahren eines ordnungsgemäß geparkten PKW in einer Linkskurve ...

mehr