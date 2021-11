Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Xanten - Einbrüche

Xanten (ots)

Unbekannte versuchten am Samstag, zwischen 19.00 Uhr und 19.30 Uhr, in eine Wohnung am Holzweg einzubrechen. Hierzu hebelten sie ein Küchenfenster auf.

Bereits am Freitag (12.11.2021) war es zu Einbrüchen im Stadtgebiet Xanten gekommen:

So waren Einbrecher gegen 01.40 Uhr in das Büro eines Schuhgeschäfts an der Sonsbecker Straße eingedrungen und hatten dort einen Tresor demontiert. Warum sie ohne Beute flüchteten, ist unklar.

In der Zeit von 12.30 Uhr bis 21.00 Uhr verschafften sich Langfinger Zutritt zu einem Wohnhaus in Mörmter an der Labbecker Straße. Nach derzeitigem Kenntnisstand machten sie hier keine Beute.

Im gleichen Zeitraum stahlen Unbekannte aus einem Haus in Vynen (an der Kreuzstraße) Bargeld.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Wer hat Verdächtiges beobachtet oder kann weitere Angaben machen?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Xanten, Tel.: 02801 / 71420, entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell