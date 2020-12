Polizei Essen

POL-E: Essen: Augenzeugin für Verkehrsunfall auf der Schmachtenbergstraße dringend gesucht

EssenEssen (ots)

45219 E.-Kettwig: Vergangene Woche Freitag (27. November) kam es um 17:14 Uhr auf der Schmachtenbergstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 53-jährige Frau schwer verletzt wurde. Für die Unfallermittlung ist die Aussage einer Augenzeugin besonders wichtig - diese wird deshalb dringend gesucht. Offenbar handelt es sich dabei um eine Ärztin, die nicht bis zur Unfallaufnahme durch die Polizei warten konnte, da sie ihr Kind von der Kita abholen musste. Die Frau hatte zwar ihre Kontaktdaten hinterlassen, diese sind jedoch leider verloren gegangen. Bei dem Unfall lief die 53-Jährige gemeinsam mit ihrem 58-jährigen Lebensgefährten auf dem Gehweg der Schmachtenbergstraße in Richtung Neckarstraße. Dort wurde sie vom weißen Skoda einer 67-Jährigen touchiert, so dass sie zu Boden stürzte, sich schwer verletzte und stationär in einem Krankenhaus behandelt werden musste. Das zuständige Verkehrskommissariat 2 bittet die Ärztin, die Augenzeugin des Unfalls war sowie weitere mögliche Zeugen, sich dringend unter der 0201/829-0 zu melden, um den Unfallhergang rekonstruieren zu können./SyC

