Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher verscheucht/ Geklaut statt repariert/ Metallplatten beschädigt

Letmathe (ots)

Heute Morgen gegen 2 Uhr wurde eine Autobesitzerin an der Atternstraße von der Alarmanlage ihres in der Garage stehenden Fahrzeugs geweckt. Sie stellte jedoch nichts fest. Erst am nächsten Morgen bemerkte sie, dass eine Scheibe eingeschlagen wurde. Der Täter ließ sich offenbar von der Alarmanlage verscheuchen, so dass nichts gestohlen wurde.

Statt einen angeblichen Dachschaden zu reparieren, haben Unbekannte am Montagmorgen eine 68-jährige Letmatherin bestohlen. Zwei Männer klingelten gegen 11 Uhr an der Haustür an der Hagener Straße und behaupteten, sie seien Dachdecker und ein Blech an ihrem Schornstein sei verrutscht. Das wollten sie angeblich reparieren. Während einer der Männer die Frau auf dem Dachboden in ein Gespräch verwickelte, muss der andere die Wohnung nach Wertsachen durchsucht haben. Kurz nachdem die Männer plötzlich verschwunden waren, stellte die 68-Jährige fest, dass ihr Schmuck weg war. Die Männer waren mit einem grauen VW Passat unterwegs und hatten eine Leiter dabei. Der jüngere der beiden wurde auf 35 bis 40 Jahre geschätzt. Er trug dunkle Arbeitskleidung und eine Kappe. Der ältere der beiden dürfte um die 50 Jahre alt sind. Auch er trug dunkle Arbeitskleidung und hinkte. Beide sprachen akzentfrei Hochdeutsch. Die Polizei sicherte Spuren und nahm eine Anzeige auf wegen Diebstahls.

Zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen wurden an der Bergstraße acht schwere Metallbodenplatten auseinandergezogen und dabei beschädigt. Die Platten ermöglichten die Zufahrt zu einem Firmenparkplatz. (cris)

