POL-SI: Schwerer Verkehrsunfall forderte einen Toten - #polsiwi

Hilchenbach-Lützel (ots)

Heute (Freitag, 18.03.2022) ereignete sich gegen 08:25 Uhr auf der Bundesstraße B 62 zwischen der Einmündung B62/B508 (Kronprinzeneiche) und dem Ort Hilchenbach-Lützel ein schwerer Verkehrsunfall.

Ein 58-jähriger PKW-Fahrer war auf der Bundesstraße B 62 von Erndtebrück in Richtung Siegen unterwegs. Nach der Ortsdurchfahrt Lützel kurz vor der Einmündung B 62/B 508 (Kronprinzeneiche) kam der Mann in einer Rechtskurve nach links von seiner Fahrspur ab und geriet in den Gegenverkehr. Hier kollidierte der Citroën des 58-Jährigen mit einem voll beladenen Holzlaster. Der 58-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle. Der 21-jährige LKW-Fahrer und seine 20-jährige Beifahrerin blieben unverletzt, mussten aber zunächst an der Unfallstelle betreut werden.

Die Ursache für das Abkommen von der Fahrspur ist bislang unklar. Nach ersten Erkenntnissen war die Fahrweise des Mannes bis kurz vor der Unfallstelle unauffällig. Kurz vor dem Unfallgeschehen sei er plötzlich in Schlangenlinie gefahren. Bei der Unfallaufnahme unterstützte ein spezialisiertes Unfallaufnahmeteam der Polizei Dortmund die hiesige Polizei.

Die genaue Ursachenfindung ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Die Staatsanwaltschaft Siegen hat eine Obduktion des Leichnams beantragt, die Leiche wurde ebenso wird der PKW beschlagnahmt. Das Verkehrskommissariat hat die polizeilichen Ermittlungen übernommen.

Die Unfallstelle war aufgrund der Unfallaufnahme, Bergung der Fahrzeuge und Reinigung der Fahrbahn für mehr als sechs Stunden gesperrt. Es kam zum Teil zu massiven Verkehrsbehinderungen.

