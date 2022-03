POL-SI: 17-Jähriger beschädigt Pkw und flüchtet - 50- Jähriger stellte ihn #polsiwi

Siegen (ots) - Am Donnerstagnachmittag (16.03.2022), gegen 15:45 Uhr, ist es in einer Buchhandlung an der Sandstraße in Siegen zu einem Diebstahl von Bargeld gekommen. Ein unbekannter Täter gab an etwas kaufen zu wollen, was die Mitarbeiterin aus dem Lager holen musste. Währenddessen öffnete der Mann die Kasse und entnahm Bargeld. Ersten Erkenntnissen nach ...

