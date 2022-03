Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Unbekannter Täter entwendet Bargeld und flüchtet #polsiwi

Siegen (ots)

Am Donnerstagnachmittag (16.03.2022), gegen 15:45 Uhr, ist es in einer Buchhandlung an der Sandstraße in Siegen zu einem Diebstahl von Bargeld gekommen. Ein unbekannter Täter gab an etwas kaufen zu wollen, was die Mitarbeiterin aus dem Lager holen musste. Währenddessen öffnete der Mann die Kasse und entnahm Bargeld. Ersten Erkenntnissen nach entwendete er einen dreistelligen Eurobetrag, vorwiegend in 50 Euro- und 20 Euro-Scheinen.

Die Mitarbeiterin beschreibt den Täter wie folgt: - Männlich - Westeuropäischer Phänotyp - Ca. 35 Jahre - 180 cm groß - trug eine weiß / graue Kappe, eine weiße Arbeits-Jacke und eine weiße Hose, sah aus wie typische Malerarbeitskleidung und eine Brille mit grünem Rahmen - außerdem hatte er eine Papiertüte der Firma Bürowelt Hees dabei.

Den unbekannten Mann erwartet nun eine Strafanzeige. Das Siegener Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen bereits übernommen. Hinweise, insbesondere zu dem Tatverdächtigen, nimmt die Polizei unter der 0271/7099-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell