POL-DH: --- Drentwede - Vermisster Opfer einer Straftat?

Diepholz (ots) - Barnstorf - Schwere Brandstiftung In der Nacht zum Dienstag gegen 00.05 Uhr bemerkte ein 53-jähriger Bewohner eines Mehrparteienhauses in der Straße Vor den Walsen Feuer an seinem Haus. An mehreren Stellen am Haus hatte ein zunächst Unbekannter versucht Feuer zu legen. Der 53-Jährige und seine ...

mehr