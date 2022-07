Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Barnstorf, Schwere Brandstiftung - Asendorf, Radfahrerin schwer verletzt Verursacher flüchtet - Stuhr, Räderdiebstahl misslungen ---

Diepholz (ots)

Barnstorf - Schwere Brandstiftung

In der Nacht zum Dienstag gegen 00.05 Uhr bemerkte ein 53-jähriger Bewohner eines Mehrparteienhauses in der Straße Vor den Walsen Feuer an seinem Haus. An mehreren Stellen am Haus hatte ein zunächst Unbekannter versucht Feuer zu legen. Der 53-Jährige und seine Mutter konnten das Feuer größtenteils löschen. Die alarmierte Feuerwehr besorgte die Restlöscharbeiten. Der Polizei gegenüber gab der 53-Jährige an, er habe seine, von ihm getrenntlebende, Ehefrau bei Brandausbruch weglaufen sehen. Die 42-jährige noch Ehefrau konnte von der Polizei in ihrer Wohnung angetroffen werden. Sie stand augenscheinlich unter Alkoholeinfluss. Die Überprüfung ergab einen Atemalkoholwert von über 1,4 Promille. In der Wohnung fand die Polizei auch Reste von Brandbeschleunigern und die zuvor getragene Kleidung. Die 42-jährige Ehefrau wurde daraufhin festgenommen und zur Dienststelle nach Diepholz gebracht. An dem Wohnhaus entstand ein Schaden von rund 5000 Euro, verletzt wurde niemand.

Siedenburg - Motorradfahrer gesucht

Am Montag gegen 17.15 Uhr geriet in der Päpser Heide in Siedenburg eine Ackerfläche in Brand. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, bevor dieser sich weiter ausbreitete. Durch den Brand ist ein Schaden von rund 1500 Euro entstanden. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang drei Kradfahrer, welche kurz vor der Brandentdeckung im Bereich des Ackers, auf einem dort befindlichen Pappelweg, nähe der Straße Päpser Heide gewendet haben sollen. Hierbei soll ein Kradfahrer beim Wendemanöver auf den Acker gekommen und in die dortigen Strohreihen gefallen sein. Es soll sich bei den Motorrädern um eine größere Crossmaschine und zwei kleinere Motorräder gehandelt haben. Die Polizei bittet die Kradfahrer oder Zeugen, die Hinweise zu dem Brand geben können, sich unter Tel. 04271/949-0 zu melden.

Asendorf - Radfahrerin schwer verletzt Verursacher flüchtet

Am Montag gegen 09:45 Uhr befuhr eine 46-jährige Fahrradfahrerin die Straße Arbste in Asendorf in Richtung der Bundesstraße 6. Ein Transporter streifte die Fahrradfahrerin beim Überholen, so dass diese mit ihrem Fahrrad stürzte. Durch den Sturz verletzte sich die 46-Jährige schwer und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der verursachende Transporter entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Radfahrerin zu kümmern. Die Polizei Syke bittet Zeugen um Hinweise unter der Tel. 04242-969-0.

Asendorf - Verkehrsunfall mit drei Verletzten

Am Montag gegen 08:40 Uhr befuhr ein 21-jähriger Asendorfer die Hannoversche Straße in Fahrtrichtung Nienburg und beabsichtigte in Höhe des Dienstborsteler Weges mit seinem Pkw zu wenden. Hierbei übersah er den entgegenkommenden Lastzug eines 74-Jährigen aus Aerzen. Der Fahrer des Lastzuges wich dem wendenden Pkw aus, kollidierte jedoch dennoch mit diesem. Im weiteren Verlauf kam es noch zu einer weiteren Kollision mit dem Pkw einer 43-jährigen Frau aus Bruchhausen-Vilsen, die dem Lastzug entgegenkam. Durch den Unfall werden alle drei Fahrer*innen leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. Es entstand ein Sachschaden von ca. 11000 Euro.

Stuhr - Räderdiebstahl misslungen

In der Nacht zum Dienstag gegen 02.40 Uhr haben Zeugen unbekannte Täter bei einem Diebstahlsversuch an einem Pkw verschreckt. Die Diebe hatten einen Pkw auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses in der Bahnhofstraße aufgebockt und waren dabei die Räder abzumontieren. Als sie die Zeugen sahen, flüchteten sie und ließen ihr Werkzeug am Tatort zurück. Ob am Pkw ein Schaden entstanden ist, stand bei der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

