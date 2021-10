Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Radfahrer schwer verletzt

Haren (ots)

Am Montag kam es auf der Landegge Straße in Haren zu einem Verkehrsunfall. Ein 78-Jähriger wurde dabei schwer verletzt. Der Mann war gegen 12.40 Uhr mit seinem Pedelec auf dem Radweg in Richtung Oberlangen unterwegs. Als er die Straße überquerte, konnte die entgegenkommende 24-jährige Fahrerin eines Ford nicht mehr rechtzeitig bremsen. Es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin blieb unverletzt.

