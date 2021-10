Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Renkenberge - Frau bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Renkenberge (ots)

Am Montag kam es auf der Straße Zur Heide in Renkenberge zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Ein 53-Jähriger bog gegen 12 Uhr mit seinem Trecker von einem dortigen Waldweg auf die Straße Zur Heide ab. Dabei übersah er den Ford einer 41-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß. Die Fahrerin wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Sie wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Die Straße war für die Aufräum- und Bergungsarbeiten für mehrere Stunden gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell