POL-DH: --- Bassum, Wohnungsbrand - Lembruch, Streit um Parklücke - Stuhr, Falsche Kennzeichen am Pkw

Bassum - Wohnungsbrand

Am Sonntagabend gegen 21.10 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Wohnungsbrand in die Bahnhofstraße gerufen. In einem Wohn- und Geschäftshaus brannte es in einer Obergeschosswohnung. Die Feuerwehr konnte eine Ausbreitung des Brandes auf weitere Wohnungen verhindern und das Feuer schnell unter Kontrolle bringen. Die Obergeschosswohnung ist durch den Brand derzeit nicht bewohnbar. Eine weitere Wohnung im Dachgeschoss wurde durch die Löscharbeiten in Mitleidenschaft gezogen und ebenfalls zunächst nicht bewohnbar. Verletzt wurde bei dem Brand niemand, der Schaden wird zunächst auf mindestens 150000 Euro beziffert. Die Brandursache ist noch unklar, die Polizei hat nach Beendigung der Löscharbeiten die Ermittlungen aufgenommen.

Syke-Gessel - Verkehrsunfallflucht

Am 03.07.2022, gegen 00:00 Uhr, befuhr ein 38-jähriger Mann mit seinem Pedelec die Straße An der Wassermühle in Fahrtrichtung Leerßen. In Höhe der Bahnunterführung wurde der Fahrradfahrer von einem Pkw mit wenig Seitenabstand überholt und kam auf Grund dessen zu Fall. Der unbekannte Pkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Verkehrsunfall bzw. den gestürzten Radfahrer zu kümmern. Zeugen des Unfalles werden gebeten, sich bei der Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, zu melden.

Syke - Verkehrsunfall

Am Sonntag um 12:15 Uhr kam es im Kreuzungsbereich Finkenberg / Auf der Heide / Bassumer Landstraße zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw. Ein 58-jähriger Mann wollte mit seinem Pkw die Bassumer Landstraße überqueren und übersah hierbei einen von rechts kommenden vorfahrtberechtigten Pkw. Es kam zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen. Der 58-jährige Mann wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt und vom Rettungsdienst versorgt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro.

Stuhr - Urkundenfälschung

Die Kennzeichen von einem Pkw abmontieren, um sie dann an einem nicht zugelassenen Pkw anzubringen und so eine ordnungsgemäße Zulassung vorzutäuschen ist keine gute Idee, sondern eine Straftat (Urkundenfälschung). Ein 27-Jähriger wurde am Sonntag gegen 13.00 Uhr in der Delmenhorster Straße von der Polizei angehalten. Die vorgetäuschte Zulassung fiel bei der Kontrolle sofort auf. Für den 27-Jährigen war die Fahrt zu Ende. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung eingeleitet.

Lembruch - Streit um Parklücke

Am Sonntag gegen 12.40 Uhr beabsichtigten zwei Pkw-Fahrer in der Birkenallee in die gleiche Parklücke zu fahren. Ein 58-jährige Fahrer wollte rückwärts in eine Parklücke einparken, als genau in diesem Moment eine 26-jährige Pkw-Fahrerin vorwärts ebenfalls in die gleiche Parklücke fahren wollte. Beide Pkw trafen sich und es entstand ein Schaden von rund 3000 Euro.

