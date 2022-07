Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung PI Diepholz

Diepholz (ots)

PK Weyhe

Sachbeschädigung an Holzbauten eines Kindergartens in Weyhe

Am 01.07.2022 kommt es gegen 17:20 Uhr zu einer Sachbeschädigung an mehreren Holzbauten eines Kindergartens in 28844 Weyhe, OT Jeebel. Der genaue Sachschaden kann derzeit nicht benannt werden. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe unter der Telefonnummer 0421/80660 entgegen.

Trunkenheit im Verkehr in Weyhe

Heute Nacht, um 02:00 Uhr, wurde auf der Sudweyher Straße, in 28844 Weyhe, das Auto einer 57-jährigen Sykerin kontrolliert. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnte deutlich Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,66 Promille. Es folgte eine Blutentnahme sowie die Beschlagnahme des Führerscheines. Ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.

PK Syke

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person in Bassum

Die 83 jährige Bassumerin will mit ihrem PKW von einer Haltestelle auf der B 51 im Ortsteil Kastendiek wenden. Sie übersieht dabei einen KOM, welcher die B 51 aus Richtung Bremen in Richtung Bassum fährt. Nach der Kollision gibt die PKW-Fahrerin aus unbekannten Gründen Gas und kollidiert mit dem Heck eines LKW, welcher langsam links an der Unfallstelle vorbei fährt. Die PKW-Fahrerin wird dabei leicht verletzt. Es ist zu einem Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen in Höhe von ca. 12.000 Euro gekommen.

Polizei Diepholz

Verkehrsunfall in Drebber

Am Samstag, dem 02.07.2022, gg. 11:40 Uhr, beabsichtigte ein 57-jähriger Pkw -Führer, von der Dickeler Straße aus kommend, auf die B51 zu einzubiegen. Hierbei übersah er einen 62-jährigen Kradfahrer welcher die B51 befuhr. Es kam zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen. Bei diesem Zusammenstoß erleidet der Kradfahrer schwere Kopfverletzungen. Beide Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit. Der Kradfahrer wird mit einem Rettungshubschrauber einem Krankenhaus in Bremen-Mitte zugeführt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell