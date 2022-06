POL-DH: --- Asendorf - Schwerer Verkehrsunfall

Diepholz (ots) - Syke-Barrien - Motorradfahrer stürzt Ein 21-jähriger Motorradfahrer aus Bruchhausen-Vilsen verlor am Dienstagabend gegen 23.30 Uhr die Kontrolle über sein Motorrad auf der B6 in zwischen Syke und Barrien und stürzte. Er wurde dabei leicht verletzt und musste durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Motorrad entstand ein ...

