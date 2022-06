Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Syke, Motorradfahrer stürzt - Bruchhausen-Vilsen, Verkehrsunfallflucht ---

Diepholz (ots)

Syke-Barrien - Motorradfahrer stürzt

Ein 21-jähriger Motorradfahrer aus Bruchhausen-Vilsen verlor am Dienstagabend gegen 23.30 Uhr die Kontrolle über sein Motorrad auf der B6 in zwischen Syke und Barrien und stürzte. Er wurde dabei leicht verletzt und musste durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Motorrad entstand ein Schaden von ca. 2800 Euro.

Bruchhausen-Vilsen - Unfallverursacher flüchtet

Am vergangenen Freitag in der Zeit von 11.00 Uhr bis 12.00 Uhr hat ein bisher noch unbekannter Autofahrer auf dem REWE-Parkplatz einen hohen Schaden verursacht und sich dann entfernt, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Ein silbergrauer Opel Corsa wurde beim Ein- oder Ausparken am linken hinteren Kotflügel angefahren; der Sachschaden beträgt ca. 2800 Euro. Wer vormittags dort etwas beobachtet hat, wird gebeten, die Polizei Bruchhausen-Vilsen, Tel. 04252 / 938250, zu informieren.

