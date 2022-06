POL-DH: Pressemitteilungen der PI Diepholz vom 26.06.2022

Diepholz (ots) - Der bei dem vorab genannten Verkehrsunfall in Drebber, OT Cornau, lebensgefährlich verletzte 18-jährige Beifahrer aus Drebber, ist auf dem Weg ins Klinikum Bremen verstorben. Die polizeilichen Ermittlungen hinsichtlich der Unfallursache dauern weiterhin an. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

