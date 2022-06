Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemeldung des Polizeipräsidium Heilbronn mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis, Landkreis Heilbronn und Hohenlohekreis.

Heilbronn (ots)

Landkreis Heilbronn

Cleebronn: Von Lkw überrollt Schwere Verletzungen erlitt ein 63-jähriger Lkw-Fahrer am vergangenen Freitag gegen 19.45 Uhr. Nach den bisherigen Ermittlungen rangierte der Mann mit seinem Lkw-Gespann auf ei-nem Firmengelände in der Daimlerstraße 17. Auf Grund der Fahrzeugtechnik war die Bremse des Anhängers aber nicht geschlossen, so dass sich das Gespann, auch wegen der nicht angezogenen Bremse am Lkw und dem ab-schüssigen Gelände, in Bewegung setzte. Dies bemerkte der Lkw-Fahrer und versuchte durch einen Sprung in das Führerhaus das wei-tere Zurückrollen zu stoppen. Hierbei kam er aber unglücklich zu Fall und gelangte mit den Beinen unter die rollende Dop-pelachse des Lkw. Durch das Überrollen wurde der Mann sehr schwer verletzt, laut dem hinzugerufenen Notarzt besteht Lebensgefahr. Der Verunfallte wurde umgehend in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht. Das Unfallgeschehen wird durch die Verkehrspolizei in Weinsberg bearbeite.

Bad Friedrichshall: Radfahrer umgefahren und geflüchtet Am Freitagmorgen, kurz nach 6.30 Uhr wurde ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall auf der Hauptstraße schwer verletzt. Auf Höhe der Hausnummer 16 befährt der 27-jährige Radler aus dem Landkreis Heilbronn die Hauptstraße, als er von einem Pkw überholt wird. Beim Wiedereinscheren touchiert der Pkw den Radfahrer, dieser kommt an den dortigen Bord-stein und stürzt über seinen Lenker zu Boden. Hierbei zieht er sich Verletzungen an der Schulter und im Gesicht zu. Von dem flüchtigen Pkw ist lediglich bekannt, dass es sich um eine dunkle Limousine han-delt. Zeugen, die sachdienliche Angaben mache können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Neckarsulm unter Telefon 07132/93710 zu melden.

Gundelsheim-Böttingen: Anhänger brennt aus Notrufer melden Freitagnacht, gegen 23.30 Uhr einen Brand in der Wiesenstraße in Böttingen. Nach den ersten Feststellungen stand ein Pkw-Anhänger, welcher in der Garage eines Hau-ses stand, das gerade saniert wird in Flammen. Bei der Löschung des Brandes konnten durch Feuerwehr und Polizei festgestellt werden, dass das Holz, welches im Anhänger gelagert war, vom Täter fein säuberlich zu einer Pyrami-de aufgeschichtet und dann mit Papier in Brand gesetzt worden war. Der genaue Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Die Polizei sucht dringend Zeugen, die sachdienliche Angaben zur der Brandstiftung machen können. Hinweise werden unter Telefon 07132/93710 beim Polizeirevier Neckarsulm oder 06269/41041 beim Polizeiposten Gundelsheim erbeten.

Hohenlohekreis

Krautheim-Altkrautheim: Mysteriöse Hilferufe Am Freitagabend, gegen 18.15 Uhr, hörten Anwohner Hilfeschreie aus dem gegenüberlie-genden Hanggrundstück in der Gommersdorfer Straße. Diese Hilferufe dauerten ca. 15 Minuten an und verstummten schließlich. Laut dem Notrufer soll es sich um eine erwachsene Person gehandelt haben. Auf Grund der verdächtigen Wahrnehmungn rückte die Feuerwehr mit einer Drehleiter und eine Wärmebildkamera an. Das unwegsame Gelände erschwerte die Suche ungemein, so dass zusätzlich ein Polizeihubschrauber angefordert wurde, der jedoch wegen des schlechten Wetters nicht starten konnte. Im Laufe des Einsatzes wurden immer mehr Rettungs- und Hiflsdienste alarmiert, u. a. ein Hubschrauber der Bundeswehr, so dass auch die naheliegende Jagst abgesucht werden konnte. Die Einsatzmaßnahmen wurden gegen 22.00 Uhr beendet, eine Person konnte bis zu diesem Zeitpunkt nicht aufgefunden werden. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Künzelsau unter 07940/9400 zu melden.

Neckar-Odenwald-Kreis

Gerichtstetten: Übelriechende Flüssigkeit in der Erfa Über einen längeren Zeitraum meldeten Zeugen zunächst der Gemeinde Hardheim eine übel riechende Flüssigkeit, welche durch ein Entwässerungsrohr in Richtung Ortsmitte abgeleitet würde. Auf Grund dieser Meldungen nahm die zuständige Polizeidienstelle für Umwelddelikte die Ermittlungen auf wobei sich die Beobachtungen bestätigten. In der Ortsmitte von Gerichtstetten konnte im kanalisierten Bach Erfa verunreinigtes Wasser festgestellt werden, welches sich von der Ortsmitte, ca. 500 m bis zum Ortsrand hinzog. Ermittlungen ergaben, dass das verunreinigte Abwasser wegen eines gebrochenen Rohres einer Silageanlage unbemerkt in die Kanalisation gelangte. Zur weiteren Abklärung wurde durch die Polizei ein sog. Kontrastfärbemittel in die Kanalisati-on eingebracht, welches giftgrün aufleuchtet jedoch gesundheitlich völlig unbedenklich ist.

Schwarzach: Einbrecher gehen Sportheim an Vermutlich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gingen unbekannte Täter das Sportheim in Schwarzach an. Vermutlich mit einem Geißfuß versuchten sie zunächst die Eingangstüre aufzuhebeln, was jedoch nicht gelang. Danach hebelten sie ein kleineres Fenster auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. Im Inneren schlugen sie die Scheibe einer Glastüre ein und erbeuteten ein altes Laptop von geringem Wert. Weiterhin wuchteten sie die Türe zum Getränkelager auf und beschädigten weiteres Inventar. Offensichtich entwendeten der oder die Diebe nichts weiter hinterließen aber einen Sach-schaden von mehreren tausend Euro. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei in Mosbach und Aglasterhausen unter Telefon 06261/8090.

Elztal: Motorradlenkerin bei Unfall verletzt Eine 20-jährige Motorradlnkerin aus dem NOK-Kreis verunglückte bereits am vergangenen Donnerstag, kurz vor 15.00 Uhr auf der B27. Die ersten Ermittlungen ergaben, dass die junge Krad-Lenkerin die B27 aus Richtung Elz-tal/Neckarburken kommend in Richtung Elztal/Dallau befuhr. Hierbei überholte sie ordnungsgemäß den Pkw VW Golf, welcher von einer 95-jährigen Senio-rin gelenkt wurde. Kurze darauf musste die 20-jähirge ihre Geschwindigkeit verkehrsbedingt verringern, was die Seniorin jedoch zu spät bemerkte. Es kam zum Auffahrunfall, wobei die Motorradfahrerin von ihrem Fahrzeug stürzte und sich verletzte. Sie wurde zur weiteren Abklärung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von 2500 Euro, am Golf der älteren Dame ca. 1500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell