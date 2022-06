Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 24.06.2022 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Ingelfingen: Motorradfahrer schwer verletzt

Vermutlich weil ein 30-Jähriger am Donnerstag mit seinem Motorrad zu schnell unterwegs war, kam er von der Straße ab. Gegen 17.45 Uhr fuhr der Mann mit seiner Suzuki auf der B 19 von Stachenhausen kommend in Richtung Hohebach. Im Kurvenbereich, auf Höhe der Abzweig nach Wendischenhof, kam er samt Zweirad in den Gegenverkehr. Um eine Kollision mit einem entgegenkommenden VW zu vermeiden, stellte der 30-Jährige sein Motorrad kurz vor dem stark abbremsenden VW aus der Kurvenlage auf und wich nach links in den dortigen Grünstreifen aus. Danach überfuhr er eine zwei bis drei Meter hohe, bewachsene Böschung, wobei er einen Baum touchierte. Der Mann wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. An dem Motorrad entstand Totalschaden in Höhe von zirka 9.000 Euro.

Kupferzell: Mit knapp zwei Promille unterwegs

Am Donnerstag fiel eine Frau durch ihre auffällige Fahrweise in Kupferzell auf und wurde daher von einer Polizeisteife kontrolliert. Die 61-Jährige befuhr gegen 19.30 Uhr mit ihrem Ford die B 19 von Schwäbisch Hall kommend in Richtung Kupferzell. Eine Zeugin meldete, dass die Fahrzeuglenkerin mehrfach die Mittellinie überfahren hatte und unkontrolliert bremste und beschleunigte. Außerdem sei sie mehrfach von der Fahrbahn abgekommen. Auf dem Park-and-Ride-Parkplatz wurde die 61-Jährige schließlich von Polizeibeamten kontrolliert. Ein von der Frau durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 1,8 Promille. Nach diesem Testergebnis musste die Frau eine Blutabnahme im Krankenhaus abgeben. Außerdem wurde ihr Führerschein beschlagnahmt. Mit einer entsprechenden Anzeige muss die Frau nun rechnen.

Pfedelbach-Windischenbach: Mehrere Werkzeuge gestohlen

Auf Werkzeug hatte es ein Dieb offenbar zwischen Mittwoch, 17 Uhr, und Donnerstag, 10 Uhr, in Windischenbach abgesehen. Der Täter verschaffte sich Zugriff zum Innenraum eines in der Meisenstraße auf dem Schotterparkplatz einer Firma abgestellten Mercedes und entwendete mehrere neuwertige Werkzeuge. Der Diebstahlschaden wird auf zirka 2.000 Euro geschätzt. Zeugen, denen im Tatzeitraum verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell