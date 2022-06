Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 24.06.2022 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Ravenstein: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Vermutlich beim Abbiegen hat eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug eine Mauer in Ravenstein-Merchingen beschädigt. Am Donnerstag zwischen 6 Uhr morgens und 15 Uhr am Nachmittag ereignete sich der Unfall an der Einmündung der Eichenstraße in die Ulmenstraße. Der oder die Unbekannte verursachte einen Schaden von mehreren hundert Euro an der Mauer und fuhr davon, ohne sich um den Unfall zu kümmern oder die Polizei zu rufen. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher oder die Verursacherin geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Buchen, Telefon 06281 9040, zu melden.

Walldürn: Türgriff abgerissen - Zeugen gesucht

Den Türgriff der Beifahrertür riss eine unbekannte Person an einem VW Golf am Donnerstag in Walldürn ab. Zwischen 12.45 Uhr und 22.30 Uhr beschädigte die Person das auf einem Schotterparkplatz im Heidingsfelder Weg, gegenüber dem Birkenbüschleinweg, geparkte Fahrzeug. Das Polizeirevier Buchen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen der Tat. Hinweise werden unter der Telefonnummer 06281 9040 entgegengenommen.

Walldürn: Motorrad entwendet und gefunden

Unbekannte entwendeten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ein Leichtkraftrad der Marke Fantic in Walldürn-Altheim. Das Motorrad war vor einer Scheune im Rotenwiesenweg abgestellt und wurde von dort zwischen 22 Uhr am Dienstag und Mittwochmittag, 14.30 Uhr, entwendet. Um 15.30 Uhr tauchte das Motorrad ohne Nummernschilder am Schützenhaus wieder auf. Der Polizeiposten Walldürn hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder gesehen haben, wer mit dem Motorrad unterwegs war. Hinweise werden unter der Nummer 06282 92660 entgegengenommen.

Walldürn: Oldtimer beschädigt - Zeugen gesucht

Die Seitenscheibe eines VW Käfers schlugen Unbekannte am Mittwoch in Walldürn-Glashofen ein. Der Oldtimer war zwischen 7 Uhr und 10.45 Uhr auf dem Parkplatz einer Golfanlage im Mühlweg abgestellt. Die Höhe des Sachschadens ist bislang unbekannt. Der Polizeiposten Walldürn sucht Zeugen, die die Tat beobachten konnten oder etwas Sachdienliches zur Tat angeben können. Hinweisgeber können sich unter der Telefonnummer 06282 926660 melden.

Waldbrunn: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Vermutlich ein Fahrzeug in der Größe eines Lasters beschädigte zwischen 11 Uhr am Mittwoch und 15.30 Uhr am Donnerstag einen Dachvorsprung in Waldbrunn. Beim Rangieren beschädigte der oder die Unbekannte wohl den Dachvorsprung des Gebäudes in der alten Marktstraße. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.500 Euro. Anstatt an der Unfallstelle zu warten oder die Polizei zu rufen, setzte der Fahrer oder die Fahrerin die Fahrt fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Zeugen, die die Tat beobachten konnten, oder Hinweise auf den Verursacher oder die Verursacherin geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 062610 8090, beim Polizeirevier Mosbach zu melden.

Elztal: Kennzeichen gestohlen - Wer hat's gesehen?

Von einem Ford Galaxy stahlen Unbekannte in der Nacht auf Mittwoch beide Kennzeichen in Elztal-Auerbach. Zwischen 20 Uhr am Dienstag und 1.30 Uhr am Mittwoch entwendeten die Täter die Kennzeichen mit Mosbacher Zulassung an dem in der Schefflenzer Straße abgestellten anthrazitfarbenen Auto. Wer konnte die Tat beobachten oder kann Hinweise auf die Täter geben? Wer hat etwas Verdächtiges gesehen? Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeiposten Schefflenz, Telefon 06293 233, zu melden.

Buchen: Geschwindigkeitskontrollen - neun Fahrer zu schnell

Bei Geschwindigkeitskontrollen auf der Bundesstraße 27 bei Buchen am Donnerstagvormittag hatte die Verkehrspolizei Mosbach neun Verstöße zu verzeichnen. Bei 100 erlaubten Stundenkilometern, überwachten die Polizisten zwischen 9 Uhr und 12 Uhr zwischen den Parkplätzen "Runder Tisch" und "Rüdt'sches Eck" das Tempolimit. Spitzenreiter waren ein Motorradfahrer mit 144 km/h und der Lenker eines Camaro, der sein Fahrzeug auf 151 km/h beschleunigt hatte. Insgesamt drei Fahrzeugführer müssen mit einem Fahrverbot rechnen.

