Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Versuchter Trickdiebstahl

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwoch, 16.02.2022, um 09:25 Uhr, klingelte ein Unbekannter bei einem 81-Jährigen, welcher in einem Mehrfamilienhaus im Erdgeschoss wohnt. Der Unbekannte gab an, die Wasserqualität aufgrund eines Wasserrohrbruch überprüfen zu wollen. Im Bad ließ er abwechselnd in der Dusche, Toilette und am Wasserhahn das Wasser laufen. Als der 81-Jährige ihn auf die Kosten des Wasserverbrauchs ansprach, sagte der Mann, dass alles in Ordnung sei und verließ die Wohnung. Die Hausverwaltung verneinte auf Nachfrage einen Wasserrohrbruch. Es kam zu keinem Schaden. Der junge Mann trug eine Strickmütze und eine dunkle Jacke. Wer kann Hinweise zu der Person geben?

Die Polizei warnt nochmals eindringlich davor fremde Personen in die Wohnung oder das Haus zu lassen.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell