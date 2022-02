Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Mehrere Autos aufgebrochen

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht von Dienstag, 15. Februar 2022 bis Mittwoch, 16. Februar 2022 wurden im Innstadtbereich von Ludwigshafen mehrere Autos aufgebrochen und durchwühlt.

Am Dienstag, 15.02.2022, um 18:00 Uhr bis Mittwoch, 16.02.2022, 07:30 Uhr brachen Unbekannte in der Wredestraße ein kleines Dreiecksfenster an einem blauen Mercedes auf, öffneten dieses und entwendeten ein Navigationsgerät und einen Geldbeutel mit Bargeld.

In der Nähe wurde zwischen dem 15.02.2022, 17 Uhr, bis zum 16.02.2022, 09:30 Uhr ebenfalls ein Mercedes eines 56-Jährigen über ein kleines Dreiecksfenster aufgebrochen. Hier gelang es den Unbekannten jedoch nicht, das Fahrzeug zu öffnen. Es entstand lediglich Schaden durch das aufgebrochene Fenster.

Am Messeplatz wurden zwei weitere Fahrzeuge, ein BMW und ein Ford, ebenfalls über ein Fenster aufgebrochen und durchwühlt. Ob hier etwas entwendet wurde, konnte noch nicht festgestellt werden.

In der Böcklinstraße stellte eine 23-Jährige am Mittwoch, 16.02.2022 um 17:00 Uhr, fest, dass an ihrem Auto ebenfalls eine Seitenscheibe eingeschlagen wurde. Da nichts entwendet wurde, entstand lediglich der Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Am Mittwoch, 16.02.2022, um 18:30 Uhr, stellte eine 37-Jährige fest, dass die Seitenscheibe ihres Opel-Astra in der Ludwig-Bertram-Straße aufgebrochen wurde. Der Innenraum wurde durchwühlt, ob etwas entwendet wurde, ist noch unklar.

Ob hier ein Tatzusammenhang besteht ist Gegenstand der Ermittlungen.

Auto-Einbrecher haben es in der Regel besonders auf Navigationsgeräte, Mobiltelefone, Notebooks sowie sonstige zurückgelassene Wertsachen wie Handtaschen oder Kleidung mit Scheckkarten, Papieren und Bargeld abgesehen. Es ist davon auszugehen, dass die Täter die Parkplätze beobachten und kurz nach Abstellen eines Pkw sofort agieren. Aus diesem Grund ist besonders in der dunklen Jahreszeit in den Abendstunden erhöhte Sorgfalt beim Abstellen und Verlassen des eigenen Fahrzeugs geboten. Verschließen Sie Ihr Fahrzeug auch bei kurzer Parkdauer und überprüfen Sie den Schließzustand. Achten Sie beim Verlassen des Fahrzeugs auf verdächtige Personen in Ihrem Umkreis. Lassen Sie keine Wertgegenstände sichtbar im Fahrzeug zurück. Selbst bei Kleinstgegenständen ergibt sich ein Anreiz für den Täter.

Weiterführende Informationen zu diesem und auch anderen Themen finden Sie auf der Internetpräsenz der polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de .

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell