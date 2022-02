Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Nicht auf falsche Microsoft-Mitarbeiter reingefallen

Ludwigshafen (ots)

Am 15.02.2022, um 09:30 Uhr, und am 16.02.2022, um 10:00 Uhr, rief ein Unbekannter als Microsoft Mitarbeiter bei einer 57-Jährigen in der Gartenstadt an. Bevor er vermutlich Forderungen stellen konnte, legte die Frau auf.

Am 16.02.2022, um 09:51 Uhr rief ein Unbekannter bei einem 70-Jährigen in Friesenheim an und gab sich als Microsoft-Mitarbeiter aus. Da der 70-Jährige bereits die Masche kannte, legte er direkt auf. Es entstand kein Schaden.

Am 16.02.2022, um 11:40 Uhr, wurde eine 87-Jährige Frau in Friesenheim von einem angeblichen Microsoft-Mitarbeiter angerufen. Sie ließ den Mann nicht zu Wort kommen und legte auf.

Die Polizei warnt und gibt Tipps, wie Sie sich vor diesen Betrügern schützen können: - Seien Sie misstrauisch, wenn ein unbekannter Anrufer Sie mit einem beunruhigenden Sachverhalt konfrontiert und Geld von Ihnen fordert. - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen. - Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, legen Sie einfach auf und informieren Sie unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110. - Lassen Sie sich nicht im Telefonbuch eintragen. So können die Täter Sie gar nicht erst ausfindig machen. - Sind Sie bereits Opfer geworden, hilft Ihnen gerne die Opferschutzbeauftragte des Polizeipräsidiums Rheinpfalz unter der Tel.-Nr.: 0621 963-1154.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell