Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht- ca. 10.000 Euro Schaden

Einbeck (ots)

Einbeck (pap) Ein 22 jähriger Mann aus Northeim befuhr mit einem Pkw VW Polo am Freitag, 04.02.2022, gegen 02.50 Uhr die Kreisstraße 524 von Salzderhelden in Richtung der Landesstraße 572 (Einbeck-Immensen). Als er an der Einmündung nach rechts in Richtung Einbeck abbiegen wollte, verlor er unter anderem aufgrund einer zu hohen Geschwindigkeit die Kontrolle über das Auto, fuhr geradeaus in Richtung des gegenüberliegenden Wirtschaftsweges und kollidierte dort mit einigen Verkehrsschildern und der Leitplanke. Wegen des Tempos schleuderte er anschließend mitsamt Schutzplanke auf einen angrenzenden Acker, wo er zum Stehen kam. Den eingesetzten Beamten gegenüber gab der junge Mann an, vor Fahrtantritt Alkohol getrunken zu haben. Ein Alkotest ergab dann auch ein Ergebnis von 1,7 Promille, so dass ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet werden musste. Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt. Es entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell