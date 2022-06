Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Sulingen und Weyhe, Verkehrsunfälle mit Verletzten - Diepholz, Hochwertiges E-Bike entwendet ---

Twistringen - Fahrer unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag gegen 19.00 Uhr meldete ein aufmerksamer Zeuge, dass vor ihm auf der B 51 ein, vermutlich betrunkener, Fahrer seinen PKW immer wieder über die Mittellinie auf die Gegenfahrspur lenke und bereits kurz nach rechts von der Fahrbahn abgekommen sei. Eine Polizeistreife nahm die Verfolgung auf und konnten den Mercedes VITO-Fahrer auf der Umgehungsstraße in Bassum stoppen. Der an Ort und Stelle durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert über 1 Promille. Der 46-jährige Fahrer musste sein Fahrzeug stehen lassen, den Fahrzeugschlüssel hat die Polizei zur Gefahrenabwehr sichergestellt.

Weyhe - Verkehrsunfall

Zwei Verletzte forderte ein Verkehrsunfall am Sonntag gegen 17.15 Uhr auf der Bremer Straße in Weyhe. Ein 34-jähriger Pkw-Fahrer wollte von der Bremer Straße nach links auf ein Grundstück abbiegen. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden Pkw und beide Fahrzeuge kollidierten. Der Fahrer und auch die Beifahrerin in dem Pkw wurden leicht verletzt und vom Rettungsdienst versorgt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Sulingen - Verkehrsunfall

Der Fahrer eines Lieferwagens wurde gestern gegen 16.00 Uhr bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Ein 24-jähriger Pkw-Fahrer wollte aus einer Gemeindestraße in Groß Lessen kommend, die B 214 überqueren. Er übersah dabei den 47-jährigen Fahrer eines Transporters, der die B 214 in Richtung Diepholz befuhr. Beide Fahrzeuge kollidierten, wobei der 47-Jährige leicht verletzt wurde. Der gesamte Schaden wird auf ca. 11000 Euro beziffert.

Diepholz - E-Bike Diebstahl

Unbekannte haben in der Zeit von Sonntag 20 Uhr bis 21.30 Uhr ein hochwertiges E-Bike entwendet. Das Bike der Marke Herkules stand verschlossen in der Lange Straße Höhe Hausnr. 12. Der Schaden beträgt ca. 4500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.

