Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Stuhr, Bombendrohung - Diepholz, Fahrraddiebe am Werk - Sulingen, Auf Anhänger aufgefahren ---

Diepholz (ots)

Stuhr - Bombendrohung

Kurz nach 08.00 Uhr heute Morgen wurde der Polizei Weyhe eine Bombendrohung für das Einkaufzentrum Marktkauf mitgeteilt. Die Einsatzkräfte der Polizei riegelten daraufhin umgehend den Markt und den dazugehörigen Parkplatz weiträumig ab. Die im Markt anwesenden Kunden wurden evakuiert und aus dem Gefahrenbereich geführt. Da auch ein Möbelhaus an den Parkplatz angrenzt, wurde dies nach Absprache nicht geöffnet, um auch keine Kunden in Gefahr zu bringen. Die Polizei hat anschließend mit mehreren Spürhunden über mehrere Stunden den Markt abgesucht und keine verdächtigen Gegenstände gefunden. Für die Absuche waren Diensthunde aus Niedersachsen, Bremen und der Bundespolizei im Einsatz. Nach Beendigung der Absuche, gegen 14.00 Uhr, wurden der Markt und das Möbelhaus wieder für den Kundenverkehr geöffnet. Die Ermittlungen der Polizei zu den Hintergründen der Drohung und dem Verursacher laufen derweil auf Hochtouren. Sollte der Verursacher ermittelt werden, so erwartet ihn ein Strafverfahren und damit verbunden eine hohe Geldstrafe. Auch für die Kosten eines solchen Einsatzes und Schadensansprüche muss der Verursacher aufkommen. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Diepholz - Fahrraddiebe am Werk

Im Tatzeitraum von Ende April bis heute wurden im Stadtbereich und am Bahnhof immer wieder hochwertige E-Bikes bzw. Fahrräder entwendet. Alleine 6 hochwertige E-Bikes, verschiedenster Markenhersteller, waren in den letzten Wochen Ziel der Diebe. Die Tatzeiten lassen sich weder auf einen Wochentag begrenzen, noch auf feste Uhrzeiten. Die Diebstähle geschahen von morgens bis zum späten Nachmittag, in einem Fall lag die Tatzeit sogar zwischen 20.00 Uhr und 21.30 Uhr. Nahezu alle Räder waren zum Tatzeitpunkt durch Schlösser gesichert und der oder die Täter mussten erhebliche Gewalt anwenden, um das Schloss zu knacken.

Die Polizei kann bei ihren Ermittlungen nur bedingt auf eine Videoüberwachung am Bahnhof zurückgreifen. Einerseits lässt sich der Tatzeitraum oft nicht eingrenzen und andererseits ist die Qualität oft nicht ausreichend. Die Polizei bittet daher um Mithilfe. Verdächtige Personen oder auch Fahrzeuge sollten der Polizei unter Tel. 05441 / 9710 gemeldet werden.

Den Pendlern, aber auch allen anderen Fahrradeigentümern, rät die Polizei ihre E-Bikes und Fahrräder nicht nur abzuschließen, sondern auch an einem festen Gegenstand anzuschließen. Weiter gehört zu einem hochwertigen Rad auch ein hochwertiges Schloss.

Varrel - Sachbeschädigung an PKW

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es auf einem Werkstattgelände in Varrel zu einer Sachbeschädigung an einem dort abgestellten PKW. Unter anderem wurde dabei eine Scheibe mittels Stein eingeschlagen. Hinweise an die Polizei Sulingen unter 04271/9490.

Sulingen - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Mittwoch gegen 07.45 Uhr befuhr ein 35-jähriger Sulinger die Bundesstraße in Sulingen im Bereich Vorwerk. Bei einer Verkehrskontrolle durch die Polizei Sulingen wurde festgestellt, dass der 35-jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde ihm sofort untersagt, ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde gegen ihn eingeleitet und der Fahrzeugschlüssel wurde ebenfalls zur Verhinderung er Weiterfahrt sichergestellt. Da dem 35jährigen das Fahrzeug nicht gehörte, wurde gegen den 48-jährigen Fahrzeughalter ebenfalls ein Strafverfahren wegen des Duldens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Sulingen - Verkehrsunfall

Am Mittwoch gegen 15 Uhr befuhr eine 34-jährige Pkw-Führerin die Straße Mühlenkamp in Sulingen in Richtung Kornstraße. Da das Bremspedal ihres Pkw hakte, schaute sie in den Fußraum und übersah einen geparkten Pkw-Anhänger. Es kam zur Kollision zwischen dem Pkw und dem Anhänger. Der Anhänger wird daraufhin mit der Deichsel in einen weiteren dort geparkten Pkw geschoben. Dieser Pkw rollt nun in Richtung Fahrbahnmitte und kollidiert dort mit dem weitergerollten Pkw der 34-jährigen. Der Gesamtschaden an allen drei Fahrzeugen wird auf ca. 7500 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell