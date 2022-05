Polizei Mettmann

POL-ME: Zusammenstoß im Kreuzungsbereich - 26-Jährige schwer verletzt - Velbert - 2205162

Mettmann (ots)

Am späten Dienstagabend (24. Mai 2022) stießen im Kreuzungsbereich Schloßstraße / Schwanenstraße ein 19-Jähriger in seinem Audi A3 mit einem BMW 120i einer 26-Jährigen zusammen. Die 26-Jährige musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge erlitten einen Totalschaden.

Das war geschehen:

Gegen 22:00 Uhr befuhr ein 19-jähriger Velberter in seinem Audi A3 die Schloßstraße in Fahrtrichtung Friedrichstraße. Nach eigenen Angaben stoppte er vor dem Kreuzungsbereich zur Schwanenstraße an dem dort aufgestellten Stopp-Schild ordnungsgemäß ab, um anschließend die Schwanenstraße zu überqueren. Im Kreuzungsbereich stieß er mit dem von links kommenden BMW 120i einer 26-Jährigen zusammen, welche zu diesem Zeitpunkt die vorfahrtberechtigte Schwanenstraße, aus Richtung Oststraße kommend, in Richtung Bismarckstraße befuhr.

Durch die Wucht des Aufpralls wurden die Fahrzeuge gegen eine am Fahrbahnrand befindliche Mauer sowie einen Verteilerkasten geschleudert, welche hierbei ebenfalls erheblich beschädigt wurden.

Die 26-jährige Velberterin wurde so schwer verletzt, dass die hinzugezogenen Rettungskräfte sie nach einer erstmedizinischen Behandlung zur stationären Versorgung in ein Krankenhaus brachten.

Ein 16-jähriger Beifahrer des 19-jährigen Unfallverursachers wurde leicht verletzt und nach einer ambulanten Behandlung vor Ort entlassen.

Sowohl der Audi A3 als auch der BMW 120i erlitten durch den Zusammenstoß einen Totalschaden und wurden abgeschleppt. Die Polizei schätzt den entstandenen Gesamtsachschaden auf mindestens 25.000 Euro.

Zur Klärung des Unfallhergangs bittet die Polizei Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallgeschehen tätigen können, sich jederzeit mit der Polizei Velbert, Telefon 020251 / 946 6110, in Verbindung zu setzen.

