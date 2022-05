Polizei Mettmann

POL-ME: Bronzeskulptur entwendet: Polizei ermittelt - Velbert - 2205161

Mettmann (ots)

Bislang noch unbekannte Täter haben in der Nacht zu Dienstag (24. Mai 2022) aus dem Skulpturengarten einer Galerie an der Frohnstraße in Velbert-Langenberg eine Bronze-Skulptur entwendet. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise.

Folgendes war geschehen:

Im Tatzeitraum zwischen 20 Uhr am Montagabend (23. Mai 2022) und 9:10 Uhr am Dienstagmorgen verschafften sich die Täter Zugang in den Skulpturengarten der Galerie an der Frohnstraße. Dort rissen sie eine etwa 40 Zentimeter hohe Bronze-Statue von einem Sockel. Hierbei müssen die Täter augenscheinlich mit stumper und massiver Gewalt vorgegangen sein da, die Statue fest mit dem Sockel verbunden war (siehe Fotos).

Ferner versuchten die Täter auch noch, einen ebenfalls gesicherten Tiger-Kopf aus Bronze von einem Sockel zu reißen, was ihnen jedoch misslang.

Bei der entwendeten Bronze-Statue handelt es sich um ein Unikat des Künstlers Bernhard Kucken im Wert von einigen Tausend Euro. Die Hintergründe des Diebstahls sind bislang noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen.

Daher fragt die Polizei:

Wer hat in der Nacht zu Dienstag im Bereich des Skulpturengartens oder der dazugehörigen Galerie verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann etwas zum Verbleib der entwendeten Skulptur (siehe Foto) sagen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Velbert jederzeit unter der Rufnummer 02051 946-6110 entgegen.

