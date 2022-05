Polizei Mettmann

POL-ME: Radfahrerin übersehen und schwer verletzt - Ratingen - 2205156

Am Dienstagnachmittag des 24.05.2022 gegen 15:00 Uhr befuhr eine 40 jährige Düsseldorferin mit ihrem Fahrrad den kombinierten Geh- und Radweg der Knittkuhler Straße in Ratingen in Fahrtrichtung Ratingen. Als sie die Einmündung Lohhofweg passieren wollte, wurde sie von einer 42 jährigen Mettmannerin übersehen, die mit ihrem VW aus dem Lohhofweg in die Knittkuhler Straße einbiegen wollte. Es kam zu einer Kollision in deren Folge die Radfahrerin stürzte und schwer verletzt wurde. Rettungskräfte verbrachten die Düsseldorferin in ein nahegelegenes Krankenhaus, wo sie stationär verblieb. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 1100 Euro.

