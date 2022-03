POL-VIE: PKW kollidiert mit Radfahrer

Kempen - St. Hubert (ots) - Am Freitag gegen 07.50 Uhr fuhr ein 17-jähriger Jugendlicher aus St. Hubert mit seinem Fahrrad auf dem Blumenweg in Richtung Erkesweg. An der dortigen Einmündung bog er nach rechts in Richtung Schauteshütte an und missachtete dabei die Vorfahrt einer von rechts kommenden Autofahrerin. Die 51-jährige St. Huberterin fuhr in Richtung ...

