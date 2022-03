Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich-Anrath: Autofahrer missachtet Vorfahrt eines Radfahrers - Radfahrer leicht verletzt

Willich-Anrath (ots)

Am Freitag gegen 7.20 Uhr ist es auf der Kreuzung Buschstraße/Lindenstraße in Anrath zu einem Unfall zwischen einem Autofahrer und einem Radfahrer gekommen.

Ein 31-jähriger Deutscher aus Düsseldorf war mit seinem Auto auf der Buschstraße in Richtung Hindenburgstraße unterwegs. An der Kreuzung mit der Lindenstraße gilt "rechts vor links". Auf der Lindenstraße war ein 17-jähriger Willicher auf seinem Fahrrad unterwegs in Richtung Doomerstraße. Für den Autofahrer kam er an dieser Kreuzung von rechts und hatte Vorfahrt.

Im Kreuzungsbereich stießen die beiden zusammen. Der Radfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt, das Fahrrad wurde stark, das Auto leicht beschädigt. Der Autofahrer blieb unverletzt. /hei (231)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell