Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: E-Bikes entwendet

Catterfeld - Landkreis Gotha (ots)

In der Nacht von Samstag zu Sonntag wurden auf einem Campingplatz in der Straße am Steinbühl aus einem Vorzelt zwei E-Bikes im Gesamtwert von ca. 8.000 Euro gestohlen. Dabei handelte es sich um ein Rad der Firma Bulls in der Farbe Türkis und eines der Marke KTM in orange. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Gotha unter der Telefonnummer 03621/781124 und Angabe der Bezugsnummer 0229673/2021 entgegen. (av)

