Polizei Mettmann

POL-ME: 16-Jähriger von Quartett beraubt - die Polizei sucht Zeugen - Velbert - 2205159

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Dienstagmittag, 24. Mai 2022, raubten vier unbekannte Jugendliche einem 16-Jährigen auf dem Friedrich-Karrenberg-Platz an der Friedrichstraße in Velbert sein Handy sowie sein Portemonnaie. Die Täter flohen unerkannt. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

Gegen 13:25 Uhr durchquerte ein 16-jähriger Velberter eine Parkanlage namens Friedrich-Karrenberg-Platz in Richtung Friedrichstraße. Hier wurde er von einer vierköpfigen Personengruppe angesprochen und zunächst in ein Gespräch verwickelt. Anschließend begannen die Jugendlichen, den 16-Jährigen nach mitgeführten Wertgegenständen zu befragen und anschließend zu durchsuchen.

Nachdem sie ein weißes Samsung Handy sowie das Portemonnaie des Velberters an sich genommen hatten, forderten sie unter Vorhalt eines Springmessers sowie eines Schlagrings die Herausgabe des Pincodes für das Handy. Erst als einer der Tatverdächtigen dem 16-Jährigen an den Hals griff und ihm Gewalt androhte, gab der junge Mann den Pincode an.

Die Tatverdächtigen flüchteten anschließend mit ihrer Tatbeute unerkannt in Richtung Friedrichstraße und weiter in Richtung Velbert-Unterstadt.

Der 16-Jährige informierte mit Hilfe einer Passantin die Polizei, welche das Quartett trotz einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung im Umfeld nicht mehr antreffen konnte.

Der Velberter beschrieb die flüchtigen Tatverdächtigen als circa 16 - 17 Jahre alt und circa 170-175 cm groß. Drei sollen folgendermaßen bekleidet gewesen sein:

1. Person:

- schwarze Jogginghose - schwarze Jacke der Marke Nike - auffallend grüne Turnschuhe der Marke Nike

2. Person

- graues Sweatshirt - blaue Jeans mit Löchern - weiße Turnschuhe der Marke Air Force

3. Person

- weißes Tshirt - weite, dunkelblaue Jeans (Baggy-Jeans) - schwarze Turnschuhe der Marke Nike TN - führte eine Umhängetasche der Marke Gucci mit sich

Die vierte Person kann der Geschädigte nicht näher beschreiben.

Die Polizeibeamten leiteten ein Strafverfahren wegen eines Raubdeliktes ein. Die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung und leitete umgehend intensive Ermittlungen ein.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Tatgeschehen tätigen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Velbert, Telefon 02051 / 946 6110, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell