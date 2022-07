Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Drebber und Syke, Brände durch Blitzeinschläge - Sulingen, Alkoholisierter Fahrer missachtet Haltesignale ---

Diepholz (ots)

Drebber und Syke - Brände durch Blitzeinschläge

Vermutlich durch Blitzeinschläge gerieten in der letzten Nacht zwei Stallungen in Drebber und ein Dachstuhl eines Reihenendhauses in Syke in Brand.

Gegen 13.15 Uhr geriet ein Schweinemaststall in Drebber, Brockstreck, in Brand. Auch eine angrenzende Gerätehalle geriet in Brand. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf ein Wohnhaus verhindern. In dem Schweinestall konnten ca. 260 Schweine nicht mehr gerettet werden, sie verbrannten. Die geretteten Schweine sind teils schwer verletzt. Das Veterinäramt des Landkreises muss über das Schicksal der Schweine entscheiden. Der Schweinestall und die Gerätehalle wurden durch das Feuer nahezu völlig zerstört.

In Syke, Mühlenweg, geriet ein Dachstuhl gegen 23.55 Uhr ebenfalls vermutlich durch einen Blitzschlag in Brand. Die Bewohner konnten sich in Freie retten, sie blieben unverletzt. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und löschen. Das Wohnhaus ist durch das Feuer und die Löscharbeiten zur Zeit nicht bewohnbar.

Die Schadenshöhen lassen sich in beiden Fällen noch nicht beziffern. Die Polizei hat die Brandorte beschlagnahmt und die Ermittlungen aufgenommen.

Sulingen - Alkoholisiert Anhaltsignale missachtet

Am Donnerstagabend gegen 20.10 Uhr befuhr ein 60-jähriger Pkw-Fahrer den Hasseler Weg in Sulingen. Eine Polizeistreife wollte den Fahrer zur Verkehrskontrolle anhalten. Er jedoch missachtete die Anhaltesignale, kam sogar einmal von der Fahrbahn ab, wo er fast einen Baum touchierte und konnte erst 10 Minuten später zum Anhalten bewegt werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,03 Promille. Die Fahrt war für den 60-jährigen sofort beendet. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und die Polizei beschlagnahmte den Führerschein.

Syke-Heiligenfelde - Unfall mit zwei Verletzten

Ein 32-jähriger Bremer befuhr die am Mittwoch gegen 8.30 Uhr die Halbetzer Straße in Richtung Henstedt und wollte nach links in die Vogelbeerenallee einbiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden VW Passat mit einem 44-jährigen Fahrer aus Twistringen und beide Fahrzeuge prallten zusammen. Durch den Zusammenstoß wurden beide Personen leicht bis schwer verletzt, sind durch den Rettungsdienst erstversorgt und dann ins Krankenhaus gebracht worden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Dazu musste die Kreisstraße kurzzeitig gesperrt werden. Der Sachschaden beträgt ca. 30000 Euro.

Syke-Wachendorf - Vorfahrt missachtet

Ein 84-jähriger Weyher wollte am Donnerstag gegen 13.00 Uhr mit seinem Mercedes aus der Straße Holldiek nach links auf die Gödestorfer Straße einbiegen und übersah einen 39-jährigen Seat-Fahrer, der in Richtung Wachendorf unterwegs war. Durch den Zusammenstoß wurde der 39-jährige Mann leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt ca. 25000 Euro.

Bruchhausen-Vilsen - Diebstahl

Ein 52-jähriger Verdener wollte am Mittwochnachmittag gegen 16.00 Uhr in der Langen Straße Einkäufe tätigen und verlor - vermutlich beim Aussteigen aus seinem PKW - seine Geldbörse. Der Verlust fiel ihm kurze Zeit später auf, er suchte danach und fand sie unweit seines abgestellten Fahrzeuges. Allerdings ohne das darin befindliche Bargeld. Auch der Fahrzeugschein für sein Auto wurde entnommen. Wer auf Höhe der Langen Straße 12 etwas beobachtet hat, wird gebeten, die Polizei Bruchhausen-Vilsen, Tel. 04252 / 938250, zu informieren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell