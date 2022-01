Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Fürstenau: Einbrecher erbeuteten Werkzeug

Fürstenau (ots)

Ein landwirtschaftliches Anwesen an der Straße Wegemühle (Nähe des Freibades) war in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch das Ziel von Einbrechern. Die unbekannten Täter öffneten gewaltsam die hölzerne Zugangstür einer Scheune, schauten sich in dem Gebäude um und nahmen mehrere darin befindliche Werkzeuge mit. Wer Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, die mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten, meldet sich bitte bei der Polizeistation Fürstenau unter 05901-961480.

