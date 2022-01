Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bissendorf: 47-Jährige bei Unfall auf K228 leicht verletzt

Bissendorf (ots)

Am Mittwochmittag, gegen 12.30 Uhr, befuhr ein 47-Jähriger mit seinem Smart die K228 (Osnabrücker Straße) in Richtung Bissendorf. Als ein vorausfahrender Bus vor der Einmündung "Gewerbepark" verkehrsbedingt zum Stehen kam, wich der 47-Jährige nach links aus, um einen Auffahrunfall zu vermeiden. Dabei fuhr er über die Gegenfahrbahn und prallte schließlich am Straßenrand gegen einen Baum. Bei der Kollision zog sich der 47-Jährige leichte Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

