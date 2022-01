Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bissendorf: Vorfahrtsverstoß Pkw stößt gegen Trecker

Osnabrück (ots)

Am Mittwochmorgen um 10.55 Uhr, beabsichtigte ein 16-Jähriger Treckerfahrer von der Straße Lange Lichtsweg nach rechts auf die Mindener Straße abzubiegen. Dabei übersah er den bevorrechtigten von links kommenden 28-Jährigen Seat-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß. In der Folge überschlug sich der schwarze Pkw und kam auf dem Dach zum Liegen. Der Bissendorfer kam glücklicherweise mit nur leichten Verletzungen in ein Krankenhaus in Melle. Der SUV endete im wirtschaftlichen Totalschaden und wurde durch einen Abschlepper geborgen. Der junge Meller blieb unverletzt.

