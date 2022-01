Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Rückstau am Heger-Tor-Wall Ecke Katharinenstraße verursacht blockierte Fuß- und Radwege

Seit der Veränderung der Verkehrsführung durch die Stadt Osnabrück am 19./20.12.2021 im Kreuzungsbereich Helmut-Kohl-Platz / Martinistraße kommt es am Heger-Tor-Wall / Katharinenstraße zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Durch die nicht mehr vorhandene Rechtsabbiegespur zur Martinistraße bildet sich ein Rückstau, sodass KFZ-Fahrer mit ihren Fahrzeugen auf den rotmarkierten Radwegen und Fußgängerfurten des Heger-Tor-Walls verkehrsbedingt zum Stehen kommen. Dadurch werden querende Fahrradfahrer und Fußgänger gehindert den Wall problemlos zu passieren. Die Polizei führte bereits Kontrollen durch und wird dies auch in Zukunft fortführen. Die Autofahrer werden gebeten sich an die Verkehrsregeln zu halten und den Kreuzungsbereich bzw. die rotmarkierten Radwege und Fußgängerfurten freizuhalten.

