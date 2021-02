Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Versuchter und vollendeter Einbruch in Uedding: Dunkle Gestalt flieht über Balkon - Verdächtiges Fahrzeug am Nachmittag zuvor beobachtet

Mönchengladbach (ots)

Ein versuchtes und ein vollendetes Einbruchsdelikt hat es in der Nacht zum Donnerstag, 25. Februar, im Stadtteil Uedding gegeben.

Nach einem versuchten Wohnungseinbruch gegen 1.20 Uhr an der Ueddinger Straße ist eine dunkle Gestalt mit Mütze oder Kappe über die Balkonbrüstung einer Erdgeschosswohnung geflohen. Zuvor hatte diese Person bei dem Versuch, die Balkontüre aufzuhebeln, Geräusche verursacht. Als in der Wohnung daraufhin Licht angemacht wurde, suchte der Täter das Weite. Eine Fahndung der Polizei im Nahbereich - auch mithilfe eines Personenspürhundes - erbrachte zwar eine Fährte, am Engelsmühlenweg verlor sich aber diese Spur. Die Suche wurde abgebrochen.

Bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus am Engelsmühlenweg irgendwann im Zeitraum zwischen Mittwoch, 24. Februar, 23.30 Uhr, und Donnerstag, 25. Februar, 6.20 Uhr, ist unter anderem Bargeld, allerdings nur ein Betrag in geringer Höhe, entwendet worden. Die unbekannten Täter hatten die Terrassentür aufgehebelt und verschafften sich so Zutritt zu dem Haus. Am Nachmittag vor der Tat hatte eine Nachbarin ein verdächtiges silberfarbenes Fahrzeug in Tatortnähe beobachtet.

Die Polizei Mönchengladbach bittet Zeugen, die in der Nacht oder schon am Tag zuvor Beobachtungen in diesem Bereich gemacht haben, um Nachricht unter der Rufnummer 02161-290. (ds)

