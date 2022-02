Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 18-Jähriger unter dem Einfluss von Alkohol am Steuer

Olpe (ots)

Einsatzkräften der Polizei ist am Sonntag (12. Februar) gegen 1.20 Uhr ein zu schnell fahrender Pkw auf der Bruchstraße in Olpe aufgefallen. Der Pkw kam dann vor dem Krankenhaus in Olpe zum Stehen, woraufhin die Beamten den Fahrer kontrollierten. Dieser gab an, seinen Freund ins Krankenhaus gefahren zu haben. Im Gespräch vernahmen die Polizisten deutlichen Alkoholgeruch. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 0,5 Promille. Die Beamten schrieben eine entsprechende Anzeige.

