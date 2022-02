Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Rollerfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Attendorn (ots)

Bei einem Verkehrsunfall im Kreisverkehr "Hohler Weg / Wippeskuhlen" am Donnerstag (10. Februar) gegen 8.15 Uhr ist eine 72-Jährige verletzt worden. Hier fuhr ein 47-Jähriger in den Kreisverkehr ein. Zeitgleich befand sich bereits die 72-Jährige mit ihrem Roller im Kreisverkehr, sodass es zu einer Kollision kam. Die 72-Jährige stürzte und zog sich Verletzungen zu. Sie kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Zudem entstand Sachschaden an dem Pkw im vierstelligen, an dem Roller im dreistelligen Eurobereich.

