Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zwei Verletzte nach einem Raubdelikt

Attendorn (ots)

Bei einem räuberischen Diebstahl von zwei Bierdosen in einem Supermarkt in der Anselm-Dingerkus-Straße in Attendorn sind am Donnerstag (10. Februar) gegen 20.30 Uhr zwei Personen verletzt worden. Zunächst betrat ein 41-Jähriger das Ladenlokal und steckte zwei Bierdosen in die Innentaschen seiner Jacke. Einer Mitarbeiterin fiel zunächst der Mann auf, weil er keinen Mund-Nasen-Schutz trug und sprach ihn deswegen an. Dabei entdeckte sie die versteckten Dosen in den Innentaschen der Jacke und verlangte die Herausgabe. Unverhofft trat der Tatverdächtige der 31-jährigen Angestellten in den Bauch und rannte in Richtung Ausgang davon. Ein mit seiner 52-jährigen Mutter an der Kasse stehender Zeuge beobachtete die Situation und hielt den Mann im Kassenbereich fest. Gleichzeitig verständigte eine Kassiererin die Polizei. Als sich der 41-Jährige beruhigt hatte, lies der Zeuge von ihm ab. Dies versuchte der Tatverdächtige ausnutzen. Um flüchten zu können, verletzte er die 52-Jährige des Zeugen im Gesicht und lief in Richtung Ausgang. Dort wurde er erneut von dem Zeugen gestellt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten.

Bei Eintreffen stellten die Einsatzkräfte fest, dass der Tatverdächtige stark alkoholisiert war. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,8 Promille. Zudem führten die Beamten einen Drogenvortest durch, der allerdings negativ war. Die Einsatzkräfte brachten den 41-Jährigen zwecks Blutprobenentnahme, Vernehmung und erkennungsdienstlicher Behandlung zur Wache. Nach Vernehmung wurde er entlassen. Die 52-Jährige kam leichtverletzt mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die 31-jährige Kassiererin erlitt einen Schock.

