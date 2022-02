Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Diebstahl von Obstbäumen

Lennestadt (ots)

Zwischen Mittwoch (9. Februar, 15 Uhr) und Donnerstag (10. Februar, 11 Uhr) haben Unbekannte von dem Gelände der Realschule in der Lehmbergstraße in Grevenbrück Obstbäume gestohlen. Der Hausmeister stellte am Donnerstagmorgen fest, dass sich Erdlöcher auf einer an den Schulhof angrenzenden Grünflache befanden, wo normalerweise die Pflanzen standen. Insgesamt erbeuteten die Täter sechs Bäume von circa 170 cm Höhe. Beobachtungen und Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell