Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Rehden, Diebstahl GPS-Systeme - Weyhe, Autofahrer mit über zwei Promille - Syke, Unfall mit schwer verletzter Radfahrerin ---

Diepholz (ots)

Rehden - Diebstahl GPS Systeme

Am Freitag letzter Woche gegen 01.15 Uhr überwanden unbekannte Täter den Zaun eines landwirtschaftlichen Anwesens in der Wagenfelder Straße. Von/aus einem Traktor bauten sie ein GPS-Gerät bestehend aus vier Elementen aus. Von einem weiteren Traktor wurden zwei Elemente des GPS-Systems abgebaut. Mit Diebesgut im Wert von rund 15000 Euro verschwanden die Täter unerkannt wieder.

Weyhe - Über zwei Promille

Am Dienstagmorgen gegen 06.25 Uhr stoppte eine Polizeistreife einen 53-jährigen Pkw-Fahrer, der zuvor durch seine Fahrweise aufgefallen war. Der 53-Jährige befuhr die Hauptstraße in Richtung Kirchweyhe. Bei der Kontrolle stellte sich erhebliche Alkoholbeeinflussung heraus. Eine Überprüfung der Atemluft ergab eine Konzentration von über 2,1 Promille. Für den 53-Jährigen war die Fahrt damit zu Ende. Er musste eine Blutprobe abgeben und den Führerschein beschlagnahmte die Polizei.

Schwarme - Versuchter Einbruch

Am Dienstag zwischen 13.50 Uhr und 14.15 Uhr, versuchten sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einem freistehenden Einfamilienhaus an der Kirchstraße in Schwarme zu verschaffen. Es blieb aber beim Versuch, es wurde kein Diebesgut erlangt. Hinweise nimmt die Polizei Bruchhausen-Vilsen, Tel. 04252/938250, sowie die Polizei Syke, Tel. 04242/9690, entgegen.

Syke - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Radfahrerin

Am Dienstag gegen 15.15 Uhr wollte ein 35-jähriger aus Bremen mit seinem Kleintransporter von einer Hofzufahrt rückwärts auf die Schloßweide einfahren und übersah dabei eine 84-jährige aus Syke, welche mit ihrem Fahrrad den Geh-/Radweg in Richtung Ernst-Boden-Straße befuhr. Die Radfahrerin stürzte und wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht.

