POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz vom 09.07.2022

Hinsichtlich des Diepholzer Stadtfestes gab es keine besonderen Vorkommnisse.

PK Syke

Wohnungseinbruchdiebstahl in Twistringen

In der Straße Mittelwand in Twistringen dringt ein bislang unbekannter Mann durch Aufbrechen einer Kellertür in das Wohnhaus einer 86-jährigen Frau ein. Dort entwendet der unbekannte Mann Bargeld und Schmuck. Im Anschluss an die Tat entfernt der unbekannte Täter sich in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Trunkenheit im Verkehr

In den späten Abendstunden am Freitag kontrolliert eine Streifenwagenbesatzung des PK Syke eine 49-jährige alkoholisierte Fahrradfahrerin. Ein Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 2,32 Promille. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet und eine Blutentnahme bei der Fahrradfahrerin durchgeführt.

PK Sulingen + PK Weyhe

