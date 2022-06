POL-HI: Taschendiebstahl in der Fußgängerzone

Hildesheim (ots) - Hildesheim / Itzum - (gle) - Am frühen Morgen von Donnerstag, den 23.06.22, kam es gegen 01:30 Uhr zu einem Einbruchdiebstahl im Hildesheimer Stadtteil Itzum. Ein derzeit unbekannter Täter drang durch Zerstören einer Fensterscheibe in einen Supermarkt in der Ernst-Abbe-Straße ein. Anschließend begab sich dieser in den Kassenbereich und entwendete hier u.a. diverse Tabakwaren. Der Täter kann nach ...

