Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sachbeschädigung an einer Tür der CJD-Schule Elze

Hildesheim (ots)

(ahr) Am Dienstag, den 21.06.22 zwischen 16:20 Uhr und 16:35 Uhr ist es an der leerstehenden CJD-Schule in Elze zu einer Sachbeschädigung von einer Eingangstür gekommen. Dabei sollen zwei Jugendliche mit einer Metallstange und Pflastersteinen auf die Tür eingewirkt haben. Beide Personen sind schätzungsweise zwischen 12 und 14 Jahren alt und sollen dunkle Haare haben. Eine Person soll mit einem blauen T-Shirt und die andere Person mit einer weiß/grauen Jogginghose bekleidet gewesen sein. Wer sachdienliche Hinweise zu den beiden Jugendlichen oder zu der Tat geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Elze unter 05068/93030 in Verbindung zu setzen.

