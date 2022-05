Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Bergisch Gladbach (ots)

Am Samstagmittag (21.05.) gegen 13:00 Uhr kam es auf der Paffrather Straße zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr.

Nach Zeugenaussagen sei es zunächst zu einem Streit zwischen einem 58-jährigen aus Bergisch Gladbach sowie einem 23-jährigen Bergisch Gladbacher und seinem 18-jährigen Begleiter gekommen.

Der 58-Jährige rettete sich aus Angst vor einem Angriff in seinen Pkw der Marke Mazda, welcher am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Reuterstraße geparkt stand. Als er gerade losfahren wollte, griff der 18-Jährige in das Lenkrad des Pkw, um den 58-Jährigen an der Weiterfahrt zu hindern.

Daraufhin schliff der Fahrer den 18-Jährigen kurzzeitig mit und raste wenig später unkontrolliert durch den Eingriff in den unbeteiligten Ford eines 61-Jährigen aus Bergisch Gladbach, welcher aus Paffrath kommend in Fahrtrichtung Innenstadt unterwegs war.

Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird insgesamt auf circa 10.000 Euro geschätzt. Es wurden mehrere Strafanzeigen gefertigt.

