Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Nach Unfällen geflüchtet

Am Sonntag flüchtete in der Ulmer Weststadt ein Jaguar-Fahrer nach einem Auffahrunfall. Bei der Flucht beschädigte er zwei weitere Fahrzeuge.

Ulm (ots)

Gegen 12 Uhr fuhr eine 53-Jährige in ihrem VW vom Hindenburgring in Fahrtrichtung Blaubeurer Tor. Sie hielt an der Einmündung zum Blaubeurer Tor-Ring auf der rechten Fahrbahn. Ein bislang unbekannter Mann fuhr nahezu ungebremst, so Zeugen, in einem schwarzen Jaguar auf den VW auf. Beide Autos beschädigte der Mann dadurch stark. Anstatt sich um den Unfall zu kümmern setzte der Fahrer in dem Jaguar zurück und flüchtete über die linke Fahrspur an der 53-Jährigen vorbei von der Unfallstelle. Dabei streifte er einen Mercedes, der ebenfalls an der Einmündung zum Blaubeurer Tor-Ring wartete. Auf seiner Flucht fielen vom Jaguar verschiedene Teile. Das vordere Kennzeichen vom Jaguar fanden Polizisten im Rahmen der Ermittlungen. Dieses war jedoch nicht auf den Jaguar eingetragen. Außerdem beschädigten die fallenden Teile einen weiteren Mercedes im Bereich der Kreuzung von Karl- und Neutorstraße. Die Polizei Ulm (0731/188-0) ermittelt nun nach dem Fahrer. Sie klärt die Unfallhergänge, bei denen niemand verletzt wurde.

Die Polizei mahnt: Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat. Wer wegfährt, ohne sich um Verletzte und Schäden zu kümmern, riskiert eine Freiheitsstrafe und seinen Führerschein. Wer wartet hat in aller Regel lediglich mit einem Bußgeld zu rechnen. Die Polizei empfiehlt deshalb, bei einem Unfall an der Unfallstelle zu bleiben, sich sofort beim Unfallgegner zu melden oder bei der Polizei.

