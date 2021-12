Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckargemünd, Rhein-Neckar-Kreis: Unfallflucht, Zeugenaufruf

Neckargemünd, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Zeit von Mittwoch auf Donnerstag, 15./ 16.12.2021, 15 - 21 Uhr befuhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug die Straße Am Mührain. Vermutlich beim Vorbeifahren streifte das flüchtige Fahrzeug einen geparkten Pkw VW an der linken Fahrzeugseite. Der Außenspiegel wurde abgerissen und konnte nicht mehr im Bereich der Unfallstelle aufgefunden werden. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle. Es entstand Schaden in Höhe von ca. 500 Euro. Wir bitten Zeugen, sich mit dem Polizeirevier Neckargemünd, Tel.: 06223 9254-0, in Verbindung zu setzen.

